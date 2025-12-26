ＮＨＫ札幌は１月９日（午後７：３０〜８：４２）に「北海道道スペシャルオホーツク異変~生命の楽園に何が〜」を放送する。スペシャル版として７２分の拡大放送。ナレーションは森田美由紀さん（元NHKアナウンサー）が担当し、気候変動がもたらす影響についてオホーツクの最前線から報告する。知床半島は海と陸がつながる豊かな生態系で知られる生命の楽園。しかしこの地で続いてきた命の営みが、ほころびを見せ始めている。