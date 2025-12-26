BTSのJIMIN（ジミン）が、韓国のスターランキング男子アイドル部門で1位となった。18日午後3時1分から25日午後3時まで行われた「第217回スターランキング」スターアイドル男子ランキング投票で、4万6072票を獲得して1位に輝いた。これでJIMINは、217週連続1位と、根強い人気を証明した。今回の投票では、1位のJIMINに続き、2位には2PM所属で俳優としても活躍中のジュノ（1万6049票）、3位にBTSのJIN（ジン）で6404票、4位にBTSのV