ニューストップ > 国内ニュース > 静岡県三島市の工場で刺傷事件、刺したとみられる人物の身柄を確保 静岡県 国内の事件・事故 時事ニュース 静岡県三島市の工場で刺傷事件、刺したとみられる人物の身柄を確保 2025年12月26日 17時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 静岡県三島市の工場で複数人が刃物で刺された事件 捜査関係者によると、刺したとみられる人物の身柄が確保された 記事を読む おすすめ記事 「ぐるナイ ゴチ」ナイナイ矢部＆小芝風花＆高橋文哉のクビが決定 矢部は11月に復帰後即クビ 2025年12月25日 22時56分 【名探偵津田】で「選挙権もないくせに」のパワーワード 津田の意外な返しが感動呼ぶ １００年の変化実感 2025年12月25日 13時26分 TBS・田村真子アナ、結婚 お相手は一般男性 『好きな女性アナ』2年連続トップ 2025年12月26日 7時49分 《暴かれた裏の顔》1.5億円脱税インフルエンサー（37） クローゼットにびっしりバーキン、高級外車も6台…摘発前に軒並み消去していた“セレブの痕跡” 2025年12月26日 11時0分 「ほぼ残飯処理みたいな（笑）」石原さとみが明かした“等身大”母親エピソードに驚き集まる 2025年12月25日 16時50分