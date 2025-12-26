「水木しげるロード」にある妖怪などのブロンズ像にしめ飾りを取り付ける子どもたち＝26日、鳥取県境港市漫画「ゲゲゲの鬼太郎」に登場する妖怪などのブロンズ像が並ぶ鳥取県境港市の観光スポット「水木しげるロード」で26日、地元住民が今年1年の感謝を込めて像にしめ飾りを取り付け、労をねぎらった。約800メートルのロードには鬼太郎など178体の像がある。雪が降る中、地元の子どもたちや商店街関係者ら約40人が「ご苦労さ