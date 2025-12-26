¥×¥í¥ì¥¹²òÀâ¼Ô¼ÆÅÄÁÚ°ì¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡×¡Ê23¡Ë1982Ç¯¤ËÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¥¹¥Ý¡Ë¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÆÅÄÁÚ°ì»á¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼èºàÎÏ¤ò¶î»È¤·¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ÆÅÄ»á¤¬¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Ï¢ºÜ¤ÎÂè23²ó¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î£´Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê