早大箱根制覇へのカギを握る2年生・山口竣平 photo by Wada Satoshi後編：早稲田大 15年ぶりの総合優勝への挑戦前回はルーキーながら箱根３区区間３位の好走。次代の早大エースの呼び声高い山口竣平は今季もトラックシーズンから着実に力をつけてきた。だが、9月に左大腿骨の疲労骨折が判明。出雲駅伝、全日本大学駅伝は欠場を余儀なくされたが、自分自身とじっくり向き合いながら、復帰への準備を進めてきた。花田勝彦監督が挙げ