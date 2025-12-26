早大のダブルエースを形成する主将・山口（右）と「山の名探偵」工藤 photo by SportsPressJP/AFLO前編：早稲田大 15年ぶりの総合優勝への挑戦第102回箱根駅伝の優勝候補「５強」の一角に挙げられる早稲田大。今シーズンはダブルエースを中心に「個」の活躍が際立つなかで、駅伝シーズンに向かってチーム力を醸成してきた。指揮官に就任してから４年目の花田勝彦駅伝監督にとっては、実質初の総合優勝への挑戦。箱根では15年ぶりの