証言・棚橋弘至〜内藤哲也インタビュー（後編）棚橋弘至の引退は、新日本プロレスのひとつの時代の終わりを意味する。その時代を最も近くで見つめ、追いかけ、そして超えたのが内藤哲也だった。憧れから始まった関係は、やがてリングで向かい合い、ライバルとなった。内藤哲也が語る棚橋弘至とは？2025年４月に新日本プロレスを退団した内藤哲也photo by Ichikawa Mitsuharu（Hikaru Studio）【真似ではなく染みついた動き】─