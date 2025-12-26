弁護士の紀藤正樹氏が２６日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。元ＴＯＫＩＯの国分太一が日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板したことなどを巡り、日本弁護士連合会（日弁連）に申し立てた人権救済が認められなかったことについて言及した。国分の代理人弁護士は２５日に発表した声明で、人権擁護委員会より「本件については、当委員会としては取り扱うことができないとの結論に至った」旨の通知を受けたと明かし、「