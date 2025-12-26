証言・棚橋弘至〜内藤哲也インタビュー（前編）2026年１月４日の東京ドーム大会を最後に、棚橋弘至がリングを去る。新日本プロレスの一時代を象徴してきた存在の引退は、多くのレスラーにとって特別な意味を持つが、内藤哲也にとってそれは、原点を振り返る時間でもあった。プロレスラーになる以前、ひとりのファンとして棚橋を追いかけていた日々──。その記憶を、内藤がたどる。新日本プロレス入門前、生粋の棚橋弘至ファンだ