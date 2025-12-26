「多くの50代が1000万円も金融資産を持っているの!?」ニュースの数字を見て、漠然とした不安を抱えた人も多いのではないでしょうか。しかし、統計を丁寧に見ていくと、多くの家庭に近いのは平均ではなく中央値です。 毎月「7万円」の貯金は少ないのか、それとも十分なのか、今回は統計データの数字をもとに、冷静に考えてみましょう。 50代金融資産保有額の平均1168万円・中央値250万円の実態 金融経済