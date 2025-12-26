北海道電力は12月26日、明治安田生命保険のESG融資の枠組みを活用した「トランジションローン」による資金調達を実施したと発表した。原子力発電所の再稼働に向けた安全対策投資などに充てるという。北海道電力 ロゴ○ほくでんの取り組み同社は「ほくでんグループ経営ビジョン2035」において、サプライチェーン排出量を2013年度比で2030年度に46%削減、2035年度に60%削減する目標を掲げ、2050年の北海道におけるエネルギー全体のカ