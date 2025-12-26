イチゴの魅力を贅沢に堪能できる、珠玉のアフタヌーンティー毎年好評を博している「コンラッド東京」のストロベリー・アフタヌーンティー。2026年は、1月1日（木）より見た目にも美しく、味わい深いイチゴの魅力を詰め込んだ“リュクス”な体験が用意されています。イチゴをまるごとトッピングしたタルト、芳醇なバニラが香るムース、チーズや生ハムと合わせたセイボリーなど、イチゴの華やかさを引き立てる多彩なラインナップがプ