学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「保振」はなんの略語？「保振」はなんの略か知っていますか？株式の保管・振替処理を目的として設立されました。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「証券保管振替機構」を略した言葉でした！保振（ほふり）とは、証券