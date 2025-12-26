令和8年度の大学入学共通テストは、2026年1月17日（土）、18日（日）の2日間に全国650の会場で実施されます。【画像で確認】2日間の時間割『入室終了時刻』と試験開始は違う2026年（令和8年）1月に実施される「大学入学共通テスト」の試験時間割が発表されました。 新課程での実施2年目に伴い、科目構成や時間配分が重要なポイントとなります。受験生の皆さんは、自分の受験科目の「入室終了時刻」をしっかり確認しておきましょう