日経平均株価は、一時500円以上値上がりするなどきょうも5万円を超えました。今年の株高を牽引したのが「AI関連株」。来年もこの傾向は続くのでしょうか？年の瀬も押し迫るなか、株価は歴史的な高値圏で終わろうとしています。記者「午後1時半の東証です。日経平均株価はきょうも5万円台を維持して取引が続いています」きょうの日経平均株価は円安が進んだことを背景に一時500円以上値上がり。きょうは5万750円で取引を終えました