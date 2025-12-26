高市総理は、過去最大となる122.3兆円の2026年度予算案が閣議決定されたことについて「強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案ができた」と評価しました。高市早苗 総理大臣「切れ目なく日本列島を強く豊かにするための予算としました。財政規律にも配慮し、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案ができたと考えております」2026年度予算案の一般会計の総額は2025年度を7兆円上回る122兆3092億円