アメリカのトランプ大統領は、ナイジェリア国内の過激派組織「イスラム国」に対し攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領は25日、自身のSNSで、「私の指示でナイジェリア北西部の『イスラム国』のテロリストに対し、強力で致命的な攻撃を実施した」と発表しました。トランプ大統領は攻撃の詳細を明らかにしていませんが、アメリカ軍はナイジェリア当局と連携して行われたとしていますトランプ氏はナイジェリア国内でキリスト