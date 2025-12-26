日本、グアム島（米領）、中国、台湾、在沖縄米海兵隊の国外移転米軍が台湾有事を念頭に中国への抑止力を維持するため、在沖縄海兵隊の歩兵部隊を米領グアムに移して即応力のある部隊に改編する構想を修正したことが26日、分かった。歩兵部隊のまま、沖縄県うるま市に司令部を置く第3海兵遠征軍の傘下に残す。日米両政府が合意した海兵隊のグアム移転計画に影響する可能性が出てきた。修正内容は、海兵隊が10月に更新した文書