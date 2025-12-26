上野厚生労働大臣は26日の会見で、労働基準法の改正について、「2026年度の通常国会の法案提出は現在考えていない」と述べ、見送る考えを明らかにしました。労働基準法をめぐっては、「働き方改革関連法」の施行から5年経ったことを受け、厚生労働省の審議会で、時間外労働の上限や連続勤務の規制のあり方などの議論が進められています。高市総理はことし10月、上野厚労大臣に労働時間規制の緩和を検討するよう指示していて、今後