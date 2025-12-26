世界チャンピオンの前後2気筒を後ろ気筒で嵩上げして前後長を短縮！ 1984年、カワサキは初の2スト250レプリカとなるKR250をリリース。それは1970年代後半に世界GPでタイトルを獲得した、KR250/350ワークスマシンに倣ったタンデムツイン、単気筒を前後に連結した特異なエンジン・レイアウトを採用していた。 4度の世界チャンピオンに輝いたKR250/350は、ロータリーバルブという吸気タイミングに