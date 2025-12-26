26日が仕事納めの官公庁、鈴木知事は県庁で年末のあいさつ回りを行いました。クマの対応に当たった職員たちには「真摯で前向きな仕事のおかげで、なんとか年を越せた」と声をかけ、労をねぎらいました。太田朋孝記者「普段からほぼエレベーターを使わずに庁舎内を移動する鈴木知事。おはようございます」鈴木知事「おはようございます」太田記者「きょうも歩いて、上の階から下の階までくまなく巡り、職員にあいさつを