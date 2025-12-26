26日午前、秋田市にある大森山動物園の駐車場付近で動物園の男性職員がクマに襲われ、けがをしました。男性職員を襲ったクマは体長約80センチで、その後現場を立ち去っています。進藤拓実記者「現場の駐車場はひらけていますが、すぐ近くが茂みとなっています。クマはこちらの建物のあたりから突然現れ、襲い掛かってきたということです」現場は秋田市浜田にある大森山動物園の第4駐車場付近です。警察や動物園によりますと、26日