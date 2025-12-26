スマートフォンを開いてスポーツコーチを予約すると、ほどなくしてコーチが縄跳びやスラロームコーンなどの道具を携え、団地の敷地内や指定された場所に時間通りに来てくれて、レッスンを始める。こうしたスポーツレッスンのスタイルが今、多くの保護者や若者にとって新たな選択肢となっている。ここ数年、「スポーツデリバリー」と呼ばれる新たなスポーツサービスが各地で広まりつつある。午後4時、北京市西城区のある団地。林静