中国西部の陝西省にある阿房宮遺跡の考古学研究でこのほど、新たな進展がありました。陝西省文物局によると、阿房宮の土台の建設手順や施工の詳細が初めて明確に確認され、中国古代の宮殿形態や立地選定、秦の都城建設計画の研究に新たな資料を提供しました。阿房宮遺跡は、陝西省西咸新区灃東新城に位置します。阿房宮と上林苑の考古学チームは今年、阿房宮の土台中央東寄りの場所で発掘を進め、土台南縁の正確な位置を確認