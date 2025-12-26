着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズとして、約7cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズが、2026年2月から展開。第1弾商品の「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」と「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」が、2026年2月14日（土）から、全国の玩具専門店やタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。【写真】ナルミヤキャラクターズとのコラボ