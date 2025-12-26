第105回全国高校ラグビー大会は27日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕する。記念大会で例年より5校多い56チームが参加し、福岡県の出場枠は「2」。26大会連続出場の東福岡は、史上4校目の花園通算100勝、3大会ぶりの優勝を目指す。5大会ぶりに聖地を踏む筑紫は主将のSO兼CTB草場壮史（3年）＝福岡県久留米市出身＝を軸に、過去最高のベスト8を狙う。 「がむしゃらに、ひた向きに戦ったら結果がついてくる。目標のベ