長崎県警は26日、実在する経営者や役員の名前をかたり、関係者に対して「業務指示」を装い、交流サイト（SNS）のグループを作らせたうえ、そのグループのQRコードを生成して返信するよう指示する不審なメールが12月中に複数確認されているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警は「指示に従ってSNSグループの作成や招待を受けないでください。メールに対して返信しないでください」と注意喚起している。