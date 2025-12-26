怪我で離脱していた伊東純也が、トレーニングに戻ってきたようだ。伊東は、今季にスタッド・ドゥ・ランスから、かつて所属していたヘンクに移籍。新10番として加入直後から活躍していた。だが、10月の日本代表のブラジル戦（３−２）で負傷して以降、戦列を離れていた。 回復が待たれる状況で、ヘンクは26日に公式インスタグラムを更新。「伊東純也選手、怪我から復帰。ピッチに帰ってきました」と綴り、32歳の日本代表