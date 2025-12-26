女子カーリング・フォルティウスの近江谷杏菜選手が特別支援学校を訪れ、児童らに１日遅れのクリスマスプレゼントを手渡しました。札幌市南区にある特別支援学校を訪れたのは、女子カーリングでミラノ・コルティナオリンピックに出場する、フォルティウスの近江谷杏菜選手です。この事業はアスリートが全国の福祉施設などを訪問し、クリスマスプレゼントを届けるという支援活動の一環で、近江谷選手はボッチャと