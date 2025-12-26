年末年始を前に、北海道苫前町ではミズダコの水揚げと出荷がピークを迎えています。苫前町の港で次々と水揚げされているミズダコ。広げると１メートル以上、大きいもので重さ１０キロ以上になります。水揚げをした後は頭と足に分けて水洗いし、塩もみ、ゆでる工程を経て、ひとつずつ丁寧に干していきます。お歳暮や正月用の商品として、東京や札幌に出荷されるということです。（北るもい漁業協同組合玉川智也さん）