防犯カメラがクマとみられる姿 クマの目撃情報のあった掛川市で、住宅周辺をうろつくクマの姿を防犯カメラが捉えていました。 【写真を見る】「他人事だと思っていた。本当に怖い」掛川でクマの姿を防犯カメラが捉える 菊川でも連日の痕跡 3日連続の"クマ情報"に警戒 ＝静岡 12月26日朝も菊川市でクマの目撃情報があり、市などが警戒を強めています。 住宅の近くをゆっくりと歩く黒い影。これは掛川市満水（たまり）で24日の朝