女性が車体にしがみついている事を知りながら、車を走らせて振り落とそうとしたとして、新潟区検は26日、新潟市西区の男（31）を暴行罪で略式起訴しました。 配送業の男（31）は13日、新潟市西区内で、知人の女性が窓の開いた車のドアにしがみついているにもかかわらず、車を発進させて振り落とそうとしたとして、警察に殺人未遂容疑で逮捕されました。男は警察の調べに対して「殺意をもって車を進行させていません」と容疑につ