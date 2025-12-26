冬型の気圧配置や上空の寒気が強まる影響で、北海道内では日本海側を中心に雪や風が強まる見込みです。いまの北区の様子を伝えてもらいます。３０分ほど前にはふぶいていましたが、この時間ピタリと雪は止みました。ただ気温は低くなっていますね。震える寒さ、肌が出ている部分というのは寒いを通り越して痛いなというふうに感じます。このあたりは歩道と車道との境目がわからなくなるほど一気に降りました。先ほど雪かきをされて