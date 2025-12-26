クリスマスが終わり、関西の百貨店では福袋商戦が早くもスタートです。世相を映すという福袋、そのトレンドは…？大丸梅田店では１２月２６日、正月の初売りに先んじて、「先どり福袋」の販売が始まりました。３１日まで限定約２２００個の販売予定で、婦人用品のほか、年末や正月の集まりで喜ばれる肉などの食べ物が中心となっています。（先取り福袋を購入）「年始の夫婦でお鍋をして、新たにいいスタート切りたいと思って