関西各地で雪が降り、スキー場の願いが叶いました。車に積もった雪。近畿地方は北部を中心に未明から雨が雪に変わり、兵庫県豊岡市では２６日朝、雪かきをする人の姿がみられました。「年々体がいうことをきかなくなって、一晩で２０〜３０ｃｍ積もると困る」一方、願いが叶ったのがスキー場です。「雪ふらせ白銀一色のもと」１２月２５日、兵庫県香美町にあるハチ北高原スキー場では、深刻な雪不足で「雪ごい神事」