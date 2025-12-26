お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（53）が25日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）で、かつての“推し”を明かした。推し活の話題になり、自身の“推し”を聞かれたともこは「少年隊の東山（紀之）さん」と即答。会ったことがあるといい、「当時は握手会とか。偶然にもやってくれはった」と振り返った。そして「自分の誕生日やからって。お客さんと帰りに握手をしますって」とい