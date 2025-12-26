【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は26日、トランプ米大統領と近く会談することで米国側と合意したと発表した。通信アプリに投稿した。「新年の前に多くのことを決められるだろう」としたが、会談時期など詳細は明らかにしていない。ゼレンスキー氏は25日、米国の仲介で策定中のロシアとの和平案を巡り、米国のウィットコフ和平交渉担当特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏と電話会談した。ウクライナ大統領府