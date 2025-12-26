海上自衛隊の潜水艦修理を巡る川崎重工業の裏金問題で、防衛省は26日、裏金を原資に川重側からゲーム機やゴルフバッグ、時計など業務に必要がない私物を受け取ったとして、隊員11人を停職や減給の懲戒処分にしたと発表した。