米国防総省が公開した「ISISテロリスト」への攻撃の画像/Dept. of Defense（CNN）ナイジェリアにおけるキリスト教徒への暴力を阻止するため、米国が軍事行動を取る可能性があると数カ月間警告してきたトランプ米大統領は、クリスマスの日に当たる25日、まさにその通りの行動に踏み切った。同国北西部で過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）のテロリストを攻撃したと発表したのだ。ナイジェリア外務省は、両国がこの攻撃で