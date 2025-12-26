俳優の綾瀬はるか（40）が、様々な表情やポーズを決めるグラビアのメイキング動画を披露した。【映像】“無防備”な綾瀬はるかのグラビアメイキング動画綾瀬のマネージャーが運営しているInstagramではドラマや映画撮影のオフショット、カレンダー撮影中にマスカットを盗み食いする様子、パジャマでベッドに寝転ぶ無防備な姿など、綾瀬の素の表情を紹介しており、「こんなプラベ感あって柔らかい笑顔で見つめられたらドキドキ