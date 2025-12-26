◆スピードスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪選考会第１日（２６日、長野市エムウェーブ）２６年ミラノ・コルティナ五輪選考会の全日本選手権が開幕した。男子５００メートルが行われ、２０２２年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）が国内記録の３４秒３６をマークし、優勝した。日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４０で２位に入った。２人とも派遣標準記録「ＳＳ」の３４秒５