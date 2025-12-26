塩対応のイケメン作業着男子と恋に落ち…ずに大ゲンカ！？ 友達の結婚式の帰り道、何となく新郎側のゲストとカラオケに来てしまった凛子と友人。テンションが低い女性陣に気を遣った男性が呼び出したのは、なぜかツナギを着たイケメンで…！？しかも凛子は、彼の発言に突っかかってしまい…。 思わず赤城に食って掛かる凛子だが…。 赤城に正論で返されてしまい!? 理想の出会いでもなく、もちろ