スワローズのブルペンを支える田口麗斗投手が、来季への意気込みを語る『ラブすぽ』トークショー！！ ↓ 申込みはこちらから！ ↓チケット購入ページ（別タブで開きます） 昨季オフに続き、東京ヤクルトスワローズ背番号「34」田口麗斗投手が『ラブすぽ』トークショーに登場！！ 池山新監督のもと、来シーズン巻き返しを誓う東京ヤクルトスワローズ。 ブルペンの柱とし