資料香川県空撮 帝国データバンク高松支店が11月、四国の企業に2026年の景気の見通しについて尋ねたところ、「回復局面」と答えた企業が9.3％で、前年より3.6ポイント増えました。「踊り場局面」が41.0％で4年ぶりに4割を上回り、「悪化局面」が18.3％で４年ぶりに２割を下回りました。企業からは「高市政権が現在の調子で改革を進め、国民の多くが効果を実感できれば景気は回復していく」など期待が寄せられた一方