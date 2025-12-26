明日27日にかけて北日本や北陸、関東甲信の山沿いなどでは大雪となり、非常に強い風が吹くでしょう。帰省ラッシュと重なるため、交通への影響に警戒が必要です。一方、晴れる太平洋側でも朝の冷え込みが強まり、日中も真冬並みの寒さとなりそうです。万全の防寒対策でお過ごしください。明日27日にかけて北日本や北陸で大雪交通影響に警戒昨夜25日から今日26日の日中にかけては、北日本から西日本の日本海側の地域を中心に断続的