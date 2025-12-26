秋田朝日放送 秋田県庁など官公庁は２６日が仕事納めです。秋田県の鈴木知事は県庁を回り職員の１年の労をねぎらいました。 鈴木知事の肝入りで７月に始動したマーケティング戦略室がある企画振興部では「職員が頑張る土台をつくる大事な部署。皆さんと一緒に走っていきたい」と今年１年の感謝を伝えました。 今年、市街地に相次いで出没したクマの対応に追われた自然保護課では… 【鈴木知事】 「（今年４月）知