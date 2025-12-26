秋田朝日放送 秋田市出身の脚本家・内館牧子さんが亡くなりました。７７才でした。 所属事務所によりますと、内館さんは１７日、急性左心不全のため東京都内の病院で亡くなりました。 秋田市出身の内館さんは、武蔵野美術大を卒業後、１９８８年にドラマ「バラ」で脚本家デビューしました。９３年にはＮＨＫの連続テレビ小説「ひらり」で第１回の橋田賞を受賞しました。秋田県内では、「わらび座」のミュージ