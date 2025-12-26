筋肉をつけてもつけても、まだ足りない。アメリカ映画「ボディビルダー」（イライジャ・バイナム監督、公開中）で、俳優ジョナサン・メジャースが演じる主人公は、地方の町に暮らすアマチュアボディービルダーの青年。「夢」に向かってひたすら体づくりに励んでいるが、ずっと孤独、ずっと無名。それでもポーズを取り、「男らしさ」を演じ続けようともがく主人公の痛み、苦しみが、見る者の心をも切なく刺す。（恩田泰子）主人