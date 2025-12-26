ゆうちょ銀行は26日、通常貯金の金利を0.2％から0.3％に引き上げると発表した。2026年2月9日から適用する。日銀が今月19日に利上げを決めたことから大手銀行や地方銀行が預金金利を引き上げており、同程度の金利水準とした。ゆうちょ銀の貯金金利の引き上げは25年3月以来。定期貯金も引き上げを予定しており、適用時期や改定後の金利は後日発表する。